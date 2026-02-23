Una scultura di sabbia per il piccolo Domenico

L’artista sardo Nicola Urru ha creato una scultura di sabbia per commemorare il piccolo Domenico, morto dopo un trapianto fallito all’ospedale Monaldi di Napoli. La scultura raffigura un gigantesco neonato con il cuoricino stilizzato in evidenza sul petto, simbolo di speranza e di perdita. Urru ha deciso di realizzare quest’opera sul litorale di Sassari, attirando l’attenzione dei passanti e portando un messaggio di ricordo. La scena rimarrà visibile fino a fine settimana.

Un gigantesco neonato con il cuoricino stilizzato in evidenza sul petto. Questa la nuova scultura di sabbia dell’ artista sardo Nicola Urru che ha realizzato il suo altorilievo sul litorale di Sassari per ricordare il piccolo Domenico, morto dopo un trapianto sbagliato all’ospedale Monaldi di Napoli. L’opera sulla spiaggia di Platamona, Sassari La scultura per Domenico e la spiegazione dell’artista. L’opera, di quasi 5 metri, è comparsa sulla spiaggia di Platamona. «Per i genitori del piccolo Domenico, questo non è solo il momento dell’addio, ma il crollo di un intero universo costruito sulla fede nella guarigione. 🔗 Leggi su Open.online Una scultura di sabbia per ricordare il piccolo DomenicoNicola Urru ha creato una grande scultura di sabbia raffigurante un neonato con il cuore in evidenza, per onorare la memoria di Domenico. Marzano di Nola, una comunità in preghiera per il piccolo DomenicoLa Comunità Parrocchiale di San Trifone Martire organizza una preghiera in memoria di Domenico, un bambino di due anni deceduto due giorni fa all’Ospedale Monaldi a causa di un trapianto fallito. Palmi. Aldo Surace - Arte, talento ed ingegno 3/9 (Cavalli, Pescatori e Saro Naca) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Padovani contro la scultura di sabbia in piazza Bra; Benvenuto Ramadan, a Gaza la scritta-scultura di sabbia: Qui c'è ancora vita e speranza; L’amato artista dei castelli di sabbia cacciato dalla spiaggia della California da un lodge di lusso dopo quasi 20 anni; Taysir Batniji, memorie di Gaza. Cuore bruciato, una scultura di sabbia per ricordare il piccolo DomenicoUna scultura di sabbia per non dimenticare il piccolo Domenico. L'opera rappresenta un gigantesco neonato con il cuoricino stilizzato in evidenza sul petto ed è stata realizzata dall'artista sardo Nic ... lostrillone.tv Platamona, una scultura per il piccolo DomenicoNicola Urru dedica l’opera al bimbo morto dopo il trapianto con un cuore bruciato a causa del grave errore nel trasporto dell'organo ... cagliaripad.it #Afragola- Lo scultore Domenico Sepe dedica la sua ultima opera a "Mamma Patrizia" “Il dolore di una madre per non dimenticare…” #Arte #Scultura #Dedica #DomenicoSepe #MadreEFiglio #NanoTV - facebook.com facebook