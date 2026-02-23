Una pace giusta per Kyiv L’intervento di Fassino

Fassino ha dichiarato che la richiesta di una pace giusta per Kyiv nasce dalla lunga guerra iniziata nel 2014, quando Mosca occupò e annessé unilateralmente la Crimea. Dopo quattro anni di conflitto, la situazione resta tesa e complessa. La guerra ha causato molte vittime e spostamenti di civili. La proposta di un accordo equo mira a fermare le ostilità e garantire sicurezza. La discussione si concentra sulla possibilità di trovare un’intesa duratura.

Sono trascorsi 4 anni da quando la Russia ha aggredito l’Ucraina. Una aggressione iniziata nel 2014 quando Mosca ha occupato militarmente e annesso unilateralmente la Crimea. Una guerra che ha causato centinaia di migliaia di vittime e devastato un intero Paese per la cui ricostruzione serviranno secondo la Banca Mondiale 600 miliardi di dollari. Di fronte a una tragedia così grande si intensificano gli appelli alla pace, tutti affermando che deve essere “giusta e sicura”. Pur sapendo tutti che una pace giusta in assoluto non c’è, che sempre anni di conflitto mutano lo scenario iniziale e che una pace comporta compromessi e concessioni, tuttavia perché una pace sia accettabile e accettata occorrono alcune essenziali condizioni: non sia frutto di imposizioni, sia condivisa tra le parti, rispetti la sovranità di ogni nazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

"Una pace giusta e disarmata". Confronto molto partecipato alla parrocchia di Sant'AnnaAlla parrocchia di Sant'Anna, decine di cittadini si sono radunati per discutere di pace e disarmo, spinti dalla recente escalation di tensioni internazionali.

