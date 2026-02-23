Una festa di colori L’ultima sfilata in piazza Premiate le maschere più belle e originali

Il Carnevale Pistoiese ha visto molti bambini indossare maschere colorate e creative, attirando numerose famiglie domenica in piazza della Resistenza. La sfilata finale ha premiato le maschere più originali tra le tante create con cura e fantasia. La manifestazione ha coinvolto anche artisti locali e volontari, che hanno contribuito a rendere l’evento speciale. La piazza si è riempita di allegria e vivacità, chiudendo così questa edizione con un’ultima grande festa.

Il Carnevale Pistoiese ha salutato quest’anno per l’ultima volta i bambini e le famiglie che domenica sono accorsi in piazza della Resistenza. Una splendida giornata ha fatto da corollario al corso mascherato che ha chiuso questa edizione e le tante mascherine hanno dato vita ad un’ultima sfilata colorata e festosa. Il Carnevale, che ha rivisto la luce dopo un lungo stop, sta piano, piano diventando un appuntamento fisso per i pistoiesi, se non ancora una tradizione sicuramente un momento molto sentito e partecipato. Anche quest’anno l’organizzazione è stata impeccabile grazie al Comitato Cittadino, ai volontari dei rioni cittadini, al contributo del Comune, delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

