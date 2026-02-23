Una famiglia certosina | un tempo per ogni cosa

Una famiglia certosina dedicava ogni momento della giornata a compiti specifici, seguendo regole strict e ritmi precisi. La causa di questa organizzazione rigida risiede nella volontà di mantenere equilibrio tra preghiera, lavoro e riposo, rispettando la Regola certosina. Alla Certosa di Calci, i monaci si dedicavano alle attività quotidiane senza mai perdere di vista la disciplina. Una routine ben definita che regolava ogni aspetto della loro vita, anche nei momenti di silenzio.

Alla Certosa di Calci ogni momento della giornata aveva il suo spazio preciso.Pregare, lavorare, mangiare, riposare: la vita dei monaci seguiva regole rigorose, scandite dalla Regola certosina. e tutto avveniva in silenzio.Ma senza parlare, come facevano a sapere cosa fare?Un aiuto fondamentale era la tabula ebdomadaria, una speciale bacheca su cui venivano indicati i compiti e gli incarichi della settimana, così che tutta la 'famiglia certosina' potesse orientarsi nella vita del monastero.Nella prima domenica di marzo, le famiglie saranno invitate a scoprire questo curioso strumento e, dopo la visita, a realizzare la propria tabula ebdomadaria: un modo creativo e divertente per raccontare la propria quotidianità. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

McKennie svela il segreto della Juve: «Siamo una famiglia. Ogni giocatore dà l’anima per l’allenatore. Sulla mia posizione dico questa cosa»In un’intervista alla CBS, Weston McKennie ha condiviso alcune riflessioni sulla Juventus, sottolineando l’importanza del senso di squadra e dell’impegno collettivo.

“Ogni nostra famiglia ha l’opportunità di trovare nella famiglia di Nazareth le motivazioni per condurre una vita sana e bella”Al termine dell’Anno giubilare, è importante riflettere sulle opportunità di crescita e rinnovamento che ci vengono offerte.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Malagnino celebra il talento locale: due opere donate alla comunità; Oipá, il pugno di terra che diventa vino: la famiglia Giraldi e il Magliocco che racconta Rende; Un malore mentre è al lavoro, morto Paolo Passacantando; Compleanno in anticipo per Cruz Beckham: ma Harper a 14 anni è la vera stella della festa.

APPELLO ESTERNO Certosino femminina in cerca di adozione Questa dolcissima gattina certosina cerca una famiglia Si trova a Cavriago (RE) • Femmina, sterilizzata • Età: circa 2/3 anni • In precedenza era al gattile di Bibbiano (RE), purtroppo c - facebook.com facebook