Una dose di autostima per l’Empoli Testa al Cesena match speranza

Il pareggio con il Frosinone ha dato una spinta all’Empoli, secondo quanto ha dichiarato mister Dionisi. La squadra ha mostrato una buona compattezza, nonostante alcuni errori in difesa e attacco. Dionisi ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la fiducia prima della sfida contro il Cesena. La partita ha evidenziato miglioramenti, ma anche margini di crescita. La prossima gara sarà decisiva per consolidare questa spinta positiva.

Autostima, questa la parola che ha voluto sottolineare mister Dionisi dopo il pareggio colto a Frosinone con una prestazione convincente al di là di alcuni errori che l’ Empoli continua a commettere in entrambe le aree. Aver giocato ad armi pari contro la truppa di Alvini deve dare ancor più consapevolezza dei propri mezzi a un gruppo, che poi si smarrisce al momento di confermare tali passi in avanti nella successiva partita. E quella che arriverà domenica prossima alle 15 al Carlo Castellani Computer Gross Arena contro il Cesena è probabilmente l’ultima occasione per conservare ancora un barlume di speranza di potersi giocare l’ultimo posto utile per i play-off, anche se in questo momento come ci ha tenuto a precisare Dionisi la priorità è raggiungere quanto prima quota 48 punti per mettersi al sicuro da qualsiasi spiacevole sorpresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Empoli, una vittoria che profuma di playoff: 1-0 al CesenaL’Empoli conquista tre punti importanti a Cesena, con un risultato di 1-0 nella 19a giornata di Serie B.

Calcio, il Cesena comincia l'anno con una sconfitta: al Manuzzi l'Empoli passa di misuraIl Cesena apre il 2026 con una sconfitta in casa contro l'Empoli, che nel gelo del Manuzzi si impone con una rete di Ilie all'inizio della ripresa.

Termina 1 a 1 tra Empoli e Reggiana. Gol di Girma per la Reggiana, pareggio di Shpendi nel secondo tempo. Un’altra dose di “aspirina” per i granata che salgono a 25 punti. #cuoregranata #lagazzettagranata - facebook.com facebook