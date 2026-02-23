Una donna non può arbitrare queste partite | la frase shock in Brasile

Una donna è stata esclusa dall’arbitraggio di una partita di calcio in Brasile, dopo aver pronunciato una frase considerata offensiva. La decisione deriva dalle proteste di alcuni tifosi e dalla richiesta degli organizzatori di garantire il rispetto delle regole. La partita tra Red Bull Bragantino e San Paolo si è conclusa con una vittoria degli ospiti, ma il dibattito sulla presenza femminile nel ruolo di arbitro continua a suscitare polemiche.

Terremoto mediatico in Brasile al termine della sfida tra Red Bull Bragantino e San Paolo, gara valida per il campionato paulista e vinta 1-2 dagli ospiti. Al termine della sfida, l'autore del gol dei padroni di casa Gustavo Marques ha avuto da ridire sull'arbitraggio di Daiane Caroline Muniz Dos Santos, colpevolizzando la federazione paulista per l'assegnazione: "Una partita di questa importanza non può essere arbitrata da una donna". Parole che hanno scatenato dure reazioni, anche da parte del club del giocatore che ha condannato le sue frasi con un comunicato ufficiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

