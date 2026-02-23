Una balenottera nel porto di Napoli | le immagini dal drone

Una balenottera è stata avvistata questa mattina nel porto di Napoli, probabilmente attratta dalle acque più calme vicino al molo Beverello. Il cetaceo nuotava lentamente, visibile anche dai custoditi di un drone che ha ripreso la scena. La presenza di questa grande creatura in un’area così trafficata ha sorpreso i testimoni, che hanno assistito alla sua lenta progressione tra le barche e le navi in attività. Le autorità hanno monitorato la situazione senza intervenire.

Nella mattinata di lunedì un esemplare di cetaceo, presumibilmente una balenottera, è stato avvistato nelle acque interne al porto di Napoli, nei pressi del molo Beverello. Sul posto sono giunti i militari della guardia costiera, che monitorano l'esemplare anche attraverso l'impiego di mezzi navali, al fine di garantire la sicurezza dell'animale e prevenire ogni eventuale interferenza con il traffico marittimo, inclusi i frequenti aliscafi e le altre unità di transito. Attivo anche il personale specialista dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici e della Stazione Zoologica Anton Dohrn, centri di riferimento scientifico per lo studio e la tutela dell'ambiente marino.