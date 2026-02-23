Un uomo è entrato e ha ucciso mia moglie ma il killer era lui | arrestato ex concorrente di American Idol

Caleb Flynn, ex concorrente di American Idol, ha confessato di aver ucciso la moglie, una rivelazione che ha sconvolto la comunità locale. La tragedia è avvenuta davanti alle due figlie, mentre Flynn cercava di nascondere le tracce del delitto. La polizia ha arrestato Flynn poco dopo aver raccolto gli elementi che collegano il suo coinvolgimento. La vicenda ha attirato l’attenzione di tutti e si sta ora indagando sui motivi.

In Ohio Caleb Flynn, ex concorrente di American Idol, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso la moglie davanti alle due figlie e aver occultato le prove. Il 39enne aveva infatti allertato il 911 affermando che uno sconosciuto era entrato in casa mentre lui era presente con le due piccole, uccidendo Ashley Flynn. 🔗 Leggi su Fanpage.it

