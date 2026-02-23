Un posto al sole | perché con il personaggio di Whoopi Goldberg si poteva fare di più

La presenza di Whoopi Goldberg in Un posto al sole si è rivelata deludente, perché gli autori hanno scelto di non sfruttare appieno il suo talento. La decisione di limitare il ruolo della sua personaggio, Eleonor Price, ha fatto perdere potenziale alla trama. Goldberg avrebbe potuto portare più energia e profondità alla narrazione, ma le scelte narrative sono state troppo conservative. La sua presenza non ha lasciato il segno che ci si aspettava.

© Vanityfair.it - Un posto al sole: perché con il personaggio di Whoopi Goldberg si poteva fare di più

Quando abbiamo saputo che Eleonor Price sarebbe entrata in scena come potenziale cliente dei Cantieri Palladini Flegrei, segnati dal recente scandalo rappresentato da Gennaro Gagliotti, la nostra speranza era che sparigliasse le carte in tavola. Chi scrive questo articolo sperava, per esempio, che Price potesse dimostrarsi la classica acqua cheta che, a un certo punto, avrebbe potuto tirare fuori le unghie e, magari, provare ad acquistare i cantieri mettendo in seria difficoltà sia Roberto Ferri che Marina Giordano: per tutta la sua carriera, d'altronde, Whoopi Goldberg ha sempre interpretato personaggi un po' buoni e un po' cinici, vederla negli inediti panni della cattiva sarebbe stato divertente non solo per il pubblico ma soprattutto per lei, che avrebbe potuto tirare fuori per Un posto al sole delle sfumature nuove e inedite della sua arte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it Un posto al sole: arriva Eleanor Price, cosa sappiamo del personaggio interpretato da Whoopi GoldbergEleanor Price, interpretata da Whoopi Goldberg, è il nuovo personaggio che si unisce a Whoopi Goldberg pronta al debutto in Un posto al sole: tutto quello che sappiamo sul suo personaggioWhoopi Goldberg sta per debuttare in Un posto al sole, la soap italiana più longeva. Un Posto al Sole, Whoopi Goldberg saluta il set e rivela se tornerà Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 23 al 27 febbraio 2026; Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 17 febbraio 2026: Roberto senza pietà (nemmeno per la figlia); Un posto al sole, le anticipazioni del 20 febbraio 2026: l’imprevisto è dietro l’angolo; Un posto al sole, le trame dal 23 al 27 febbraio 2026. Anticipazioni Un Posto al Sole 2 al 6 marzo 2026Un Posto al Sole: scopri le anticipazioni dal 2 al 6 marzo. Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it Anticipazioni Un Posto al Sole marzo 2026Cosa succede nelle puntate di Un Posto al Sole in onda a marzo 2026? Scopri dettagli e anticipazioni degli episodi in onda su Rai 3! tvserial.it La bravissima Daniela ci ha raccontato tutto: La Preside, Un posto al Sole e l'incontro con Whoopi Goldberg - facebook.com facebook