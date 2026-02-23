Un Posto al Sole anticipazioni 24 febbraio | Cristina si sfoga con Marina Ornella si confida con Giulia

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Inizia il Festival di Sanremo, e l'evento arriva anche nelle case dei protagonisti di Un Posto al Sole. Nell' episodio di martedì 24 febbraio infatti, il Festival sarà motivo di scontro tra Guido e Mariella; ma a Palazzo Palladini succederà molto altro, con l'arrivo di Cristina a casa del padre e la confidenza di Ornella a Giulia. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre*. Dov'eravamo rimasti Ora che Ornella è tornata a casa, lei e Raffaele devono riprendere da dove si erano lasciati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Un Posto al Sole, anticipazioni 23 febbraio: Ornella e Raffaele ancora in crisi, Cristina va a vivere da FerriOrnella e Raffaele vivono un momento difficile dopo una discussione intensa, causata da incomprensioni tra i due.

Leggi anche: Un Posto al Sole Anticipazioni 4 dicembre 2025: Marina in crisi, con Alice si mette male!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 23 al 27 febbraio 2026; Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 17 febbraio 2026: Roberto senza pietà (nemmeno per la figlia); Un posto al sole, le anticipazioni del 20 febbraio 2026: l’imprevisto è dietro l’angolo; Un posto al sole, le trame dal 23 al 27 febbraio 2026.

Un Posto al Sole, le anticipazioni della prossima settimana dal 23 al 27 febbraio: Quanti conflitti tra Cristina e FerriCosa ci dobbiamo aspettare dalle anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda dal 23 al 27 febbraio 2026 su Rai 3? La vite degli abitanti di Palazzo Palladini, come vedremo ... ilmattino.it

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 23 febbraio 2026: torna Ornella e Raffaele tremaLe trame di Un Posto al Sole per lunedì 23 febbraio 2026: tra ritorni e partenze a Palazzo Palladini, Cristina si trasferisce dal padre mentre Raffaele e Ornella affrontano la loro crisi ... libero.it

Giornata di ritorni quella di domani per i protagonisti di Un Posto al Sole - facebook.com facebook