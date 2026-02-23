Un pomeriggio di ordinaria devastazione nel carcere di Terni ecco cosa è successo | la ricostruzione

Un episodio di violenza ha sconvolto il carcere di Terni, causato da un conflitto tra due detenuti che è rapidamente degenerato. La rissa ha provocato danni alle strutture e alcuni feriti tra le guardie. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente per disperdere la folla e mettere fine alla colluttazione. I responsabili sono stati isolati, mentre si cerca di capire le ragioni che hanno scatenato il violento evento. Il personale si prepara a gestire eventuali conseguenze.

Distrutta la sezione “I” a media sicurezza, tra i protagonisti anche un detenuto campione di Mma. Il Sappe: “Non si può più chiedere il sangue a chi ogni giorno indossa una divisa”. L’Uspp: “Servono ulteriori provvedimenti legislativi” “Quanto accaduto ieri a Terni è la fotografia più nitida e drammatica di un sistema carcerario in totale ebollizione”. A fornire una ricostruzione dettagliata dei fatti che si sono verificati dal pomeriggio fino alla serata di ieri, 22 febbraio, è Fabrizio Bonino, segretario regionale per l’Umbria del Sappe, il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che parla di “una sezione” della casa circondariale di vocabolo Sabbione “completamente devastata” e ringrazia gli “eroi domenicali” ossia chi è intervenuto a supporto dei colleghi pur essendo fuori servizio, e rivolgendo infine un appello, l’ennesimo, al capo dell’amministrazione penitenziaria: “Responsabilità e verità”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

