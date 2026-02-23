Un nuovo tavolo per salvare Gaggio Tech | Regione e Confindustria a caccia di soci

Gaggio Tech affronta una crisi dopo la liquidazione di Ex Saga Coffee, causata dalla difficoltà di trovare nuovi investitori. La Regione e Confindustria cercano attivamente soci pronti a sostenere la ripresa dell'azienda, coinvolgendo imprese locali e potenziali partner. Un nuovo tavolo di discussione mira a definire strategie concrete per rilanciare la produzione e salvaguardare i posti di lavoro. La situazione richiede risposte rapide e azioni decisive.

La visita dei vertici insieme a un imprenditore del biomedico: "Valutiamo compatibilità". L'obiettivo è dare futuro a stabilimento e lavoratori dell'ex Saga Coffee Una visita per rilanciare Gaggio Tech e scongiurare la pietra tombale dell'Ex Saga Coffee attualmente in liquidazione. Insieme ai sindacati, al vicepresidente della Regione Vincenzo Colla e l'assessore Giovanni Paglia, lunedì mattina lo stabilimento dell'Appennino bolognese ha aperto i cancelli a Sonia Bonfiglioli, presidente di Confindustria Emilia, nell'appuntamento istituzionale che ha avviato un nuovo tavolo permanente con lo scopo di gestire la procedura fallimentare e attrarre nuovi investitori.