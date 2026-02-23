Un mese senza Abanoub Una comunità ancora ferita | Come se fosse successo ieri
Il dolore di una comunità si manifesta con pianti e urla dopo la scomparsa di Abanoub, avvenuta un mese fa. La perdita ha lasciato un vuoto profondo tra i residenti, che ancora ricordano con dolore quella tragica giornata. La famiglia si riunisce ogni sera davanti alla sua foto, cercando di trovare conforto. La vicenda ha scosso l’intera zona, mantenendo vivo il ricordo di quanto accaduto. La comunità aspetta risposte e giustizia.
La Spezia, 23 febbraio 2026 – Piange, urla, non si dà pace. Si avvicina all’altare, laddove c’è la foto del suo Aba. La accarezza, la bacia, e si accascia a terra. Una madre ferita, che neppure l’abbraccio dei parenti più stretti riesce a consolare. Un dolore immenso, quello che a poco più di un mese di distanza, continua a colpire i famigliari di Abanoub Youssef, lo studente egiziano morto dopo essere stato accoltellato da Zouhair Atif all’interno dell’istituto Chiodo il 16 gennaio scorso, e l’intera comunità copta ortodossa spezzina. La commemorazione. Ieri mattina, la commemorazione nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, al Canaletto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dieci anni senza Giulio Regeni, Mattarella: «Il rapimento e il suo barbaro assassinio una ferita nella comunità nazionale»A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il ricordo si rinnova a Fiumicello con un flashmob e simboli gialli.
Biasin: “Bastoni indicato come mostro, ma se fosse successo in Pisa-Verona…”Fabrizio Biasin ha criticato Alessandro Bastoni, definendolo “mostro” dopo le sue parole in conferenza stampa.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Un mese senza Abanoub. Una comunità ancora ferita: Come se fosse successo ieri; Ad un mese dalla scomparsa dello studente Aba una veglia di preghiera all’oratorio del Canaletto; Nel ricordo di Abanoub. Cerimonia all’Oratorio. Un defibrillatore alla città; La sicurezza riguarda tutti. E non ha colore politico.
Nel ricordo di Abanoub. Cerimonia all’Oratorio. Un defibrillatore alla cittàUn mese fa l’omicidio di ’Aba’. Domenica commemorazione al Canaletto ... msn.com
Ad un mese dalla scomparsa dello studente Aba una veglia di preghiera all’oratorio del CanalettoUna veglia in memoria di Abanoub Youssef, lo studente 19enne, ucciso poco più di un mese fa a scuola lo scorso 16 gennaio. Per ricordarlo si terrà una ... cittadellaspezia.com
l presidente della CEI Matteo Zuppi ha parlato dell’importanza della partecipazione al voto, ma anche di fine vita, di femminicidi e di Abanoub Youssef, ucciso a scuola da un coetaneo, chiedendo di pregare anche per l’assassino, perché «nessuno è riducibile - facebook.com facebook