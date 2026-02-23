Un mese senza Abanoub Una comunità ancora ferita | Come se fosse successo ieri

Il dolore di una comunità si manifesta con pianti e urla dopo la scomparsa di Abanoub, avvenuta un mese fa. La perdita ha lasciato un vuoto profondo tra i residenti, che ancora ricordano con dolore quella tragica giornata. La famiglia si riunisce ogni sera davanti alla sua foto, cercando di trovare conforto. La vicenda ha scosso l’intera zona, mantenendo vivo il ricordo di quanto accaduto. La comunità aspetta risposte e giustizia.