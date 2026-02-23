Un mese di depistaggi sull’omicidio di Rogoredo

Carmelo Cinturrino è stato arrestato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto il 26 gennaio a Milano, a causa di depistaggi e versioni contraddittorie. La sua cattura segue settimane di indagini che hanno scoperto omissioni e incongruenze nelle testimonianze fornite, creando dubbi sulla verità. Il sospetto si è rafforzato dopo che alcuni dettagli sulla scena del crimine sono risultati poco coerenti. La procura ora prosegue con le verifiche definitive sulla responsabilità.

Il 23 febbraio è stato arrestato Carmelo Cinturrino, l’assistente capo della polizia accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel quartiere di Rogoredo, a Milano. Cinturrino avrebbe sparato mentre l’uomo era disarmato, mettendogli poi accanto al corpo una pistola a salve quando era già a terra agonizzante. L’agente aveva raccontato di avere aperto il fuoco, perché Mansouri gli aveva puntato contro un’arma, ma la ricostruzione era apparsa poco credibile fin dall’inizio. A difesa dell’agente si era subito schierato il vicepresidente del consiglio e ministro dei trasporti Matteo Salvini, invocando lo scudo penale previsto dal secondo decreto sicurezza. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Omicidio di Rogoredo tra piste e depistaggi: il pusher era davvero taglieggiato dal poliziotto che lo ha ucciso?Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo, probabilmente a causa di un taglieggio non pagato, secondo fonti investigative.

Svolta nell'omicidio di Mansouri ucciso a Rogoredo, nessun impronta sull'arma e mistero sullo sparo rimbalzatoLa polizia indaga su un nuovo caso di omicidio a Rogoredo.

Omicidio volontario a Rogoredo

Giallo Emanuela Orlandi, l'ex procuratore Giovanni Malerba: «Depistaggi molto sofisticati, nessun dubbio sul legame con il caso Gregori»Il magistrato che chiuse le indagini nel 1997: «Tanti soggetti portarono elementi di contatto con l'ostaggio, ma non la prova in vita». Si sgonfia la pista del cineforum sulla Cassia: «Niente film ero ... msn.com

Un mese fa a Rogoredo un uomo viene ucciso da un poliziotto. Tutto fa pensare ad una legittima difesa. Immediatamente scatta la propaganda: giù le mani dalla Polizia, solidarietà all'agente, serve lo scudo penale per le forze dell'ordine. Io sono tra quelli che - facebook.com facebook

“Voleva il pizzo da Zack, 5 grammi di cocaina e 200 € al giorno (ossia uno stipendio mensile di 6 mila euro al mese e un etto e mezzo di cocaina) Il vólto nascosto dell’agente che vantava decine di arresti Pierpaolo Lio, @Corriere x.com