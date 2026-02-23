Un mese al referendum la sfida si gioca sull’affluenza | ecco perché

Il calo dell’affluenza previsto per il voto ha portato a un aumento dell'interesse tra gli oppositori. Le campagne si concentrano ora sulla partecipazione, poiché le stime indicano che molte persone non hanno ancora deciso se andare alle urne. Le direttive delle autorità sottolineano l’importanza di una buona affluenza per legittimare il risultato. La campagna elettorale resta intensa, con gli ultimi appelli ai cittadini. La decisione finale si avvicina rapidamente.

A un mese dal referendum sulla separazione delle carriere che si svolgerà il 22 e il 23 marzo, i sondaggi registrano una rimonta del No che fino a qualche settimana fa era a molti punti di distanza dal sì, dato nettamente per vincente. Ora gli occhi dei sondaggisti sono puntati sull’affluenza che sembra essere il primo dato-spia di come andrà la consultazione. «Le nostre stime sono che sul 40% si va ad un testa a testa, dal 43 aumentano i Sì» dice Antonio Noto dell’omonimo istituto di sondaggi. In ogni caso, per Noto, è ancora troppo presto per capire bene tutte le dinamiche che potrebbero entrare in gioco tra Sì, No e partecipazione al voto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Referendum giustizia, tutto si decide sull’affluenza: Sì e No separati da un soffioIl referendum sulla giustizia ha attirato l’attenzione di molti italiani, con le urne aperte da stamattina.

Referendum: Meloni in Campo per il Sì, Tensioni nella Maggioranza e Dubbi sull’Affluenza. Maltempo a Rischi.Giorgia Meloni ha deciso di sostenere il sì al referendum, spinta dalle preoccupazioni di un’astensione elevata che potrebbe invalidare il voto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Parodi: Un mese al referendum e il governo lo utilizzerà per confondere le acque; Referendum Giustizia 22-23 marzo 2026: scenari, dati e intenzioni di voto; Ancora un mese al referendum; La settimana politica: le ultime rilevazioni sul Referendum Giustizia.

Referendum Giustizia, nei sondaggi a un mese dal voto il Sì ancora in vantaggio ma il No avanzaManca appena un mese al voto sulla riforma della Giustizia. I fronti del Sì e del No si pesano, in vista del referendum del 22 e 34 marzo: il Sì è ancora ... fanpage.it

Referendum, la campagna elettorale al via: subito un faccia a faccia Nordio-Conte. A destra in coro: Non è un voto sul governoTutti i dirigenti del campo stretto – Pd, M5s, Verdi-Sinistra – dichiarano a tambur battente da assemblee, comunicati, social. Il 22 e 23 marzo si sceglie tra due concezioni della democrazia: o con ... ilfattoquotidiano.it

Manca un mese al Referendum confermativo della legge Nordio sulla Giustizia. Avete già deciso cosa votare (sondaggio social senza alcun valore statistico) - facebook.com facebook

Manca un mese al referendum sulla giustizia e continuo a vedere circolare la solita falsità da parte della sinistra, che votare SÌ significherebbe “sottoporre il Pubblico Ministero alla politica”. x.com