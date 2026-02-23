Un dinosauro mai visto prima | Spinosaurus mirabilis e il mistero della cresta ricurva

Un team di paleontologi ha scoperto un nuovo esemplare di Spinosaurus mirabilis, grazie a un fossile ben conservato trovato nel Sahara. La presenza di una cresta ricurva più grande del previsto ha sorpreso gli scienziati, che cercano di capire come questa caratteristica influenzasse il comportamento del dinosauro. Il ritrovamento apre nuove domande sulle caratteristiche di questa specie preistorica e il suo modo di vivere. La scoperta porta a una riflessione sulle variazioni evolutive di questi predatori antichi.

Una scoperta destinata a cambiare il modo in cui immaginiamo alcuni dei predatori più affascinanti del Cretaceo arriva direttamente dal cuore del Sahara. Sulle pagine della rivista Science è stata annunciata l’identificazione di una nuova specie di dinosauro spinosauride: Spinosaurus mirabilis, rinvenuta in Niger. Il ritrovamento è il frutto di una spedizione guidata da Paul Sereno, professore di biologia e anatomia all’Università di Chicago, insieme a un team internazionale composto da venti ricercatori. I fossili, recuperati in una zona remota del Sahara centrale, offrono nuove e importanti informazioni sull’ultima fase evolutiva degli spinosauridi. 🔗 Leggi su Billipop.com

Perché nella sconfitta della Juventus a Cagliari si è visto qualcosa che non era mai successo primaLa sconfitta della Juventus a Cagliari, con un risultato di 1-0, ha sorpreso molti, considerando i dati di dominio evidenti: 21 tiri in porta e il 78% di possesso palla.

Leggi anche: “Scommetto che Trump non ha mai visto il suo migliore amico morire di Aids, non gli ha mai tenuto la mano e non ha mai visto il sangue colare dal suo viso”: Madonna furiosa contro il presidente

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Scoperta del Nuovo Dinosauro Haolong: Il Drago Spinoso; Toy Story 5: Woody sta invecchiando? Il dettaglio sui capelli che sconvolge i fan.

Sensazionale scoperta in Spagna: riemerge un dinosauro erbivoro mai visto prima!Scoperta in Spagna una nuova specie di dinosauro erbivoro, Foskeia pelendonum, risalente a 120 milioni di anni fa. tech.everyeye.it

Abbiamo trovato un dinosauro con le spine da riccio - Focus.itNon solo corazze e corna: un fossile rinvenuto in Cina rivela che alcuni dinosauri erbivori erano ricoperti da aculei cavi e appuntiti da riccio. focus.it

Dopo oltre 110 anni, è stata scoperta una nuova specie di spinosauridi: Spinosaurus mirabilis. Ciò che la rende ancora più speciale è che aveva una cresta a forma di scimitarra. #dinosauro #spinosauro - facebook.com facebook