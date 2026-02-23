Un cormorano spicca il volo | lo scatto perfetto sulla scogliera di Costa Merlata

Armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a [email protected] I cormorani vengono immortalati nel momento in cui spiccano il volo, sulla scogliera di Costa Merlata (marina di Ostuni) in questo scatto di Marcello Orlandini. Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. Dalle bellezze naturali, ai piatti tipici, passando dai monumenti e spaccati di vita quotidiana. Armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a redazione@brindisireport. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Cormorano a Reggio Calabria: uno scatto rivela la biodiversità costiera e accende il dibattito sulla sua tutela.Un cormorano è stato avvistato oggi nel pomeriggio a Bocale, frazione di Reggio Calabria, attirando l’attenzione di chi passeggia lungo il lungomare.

Forte dei Marmi, l’hotel Areion spicca il volo. Proprietario lo sceicco dell’Emirates AirlinesL’hotel Areion a Forte dei Marmi, situato di fronte alla Capannina, sta per riaprire dopo una completa ristrutturazione.

Radiostuni. . News di Domenica 1 Febbraio 2026 - Trasformazione dell’area di Costa Merlata in un nuovo spazio pubblico: candidatura del Comune di Ostuni ad un bando regionale - Rispristinati i tre impianti semaforici lungo la sp14 Ostuni-Martina Franca co - facebook.com facebook