Un Carnevale di colori emozioni e solidarietà al Circolo Cittadino di Francavilla Fontana

Il Carnevale ha portato allegria e solidarietà al Circolo Cittadino di Francavilla Fontana, attirando molte famiglie e bambini. La festa si è svolta in un’atmosfera vivace, con costumi colorati, musica e giochi per tutti. La presenza di tanti partecipanti ha trasformato il luogo in un vero e proprio centro di divertimento e condivisione. La giornata si è conclusa con sorrisi e tanta energia positiva. La festa continua con le prossime iniziative in programma.

Durante l'iniziativa, organizzata dall'Inner Wheel Club - Terre degli Imperiali, grazie alla partecipazione e al sostegno dei presenti, è stato possibile effettuare una donazione all'associazione "Cuori Imperiali" L'iniziativa, organizzata dall'Inner Wheel Club di Francavilla Fontana - Terre degli Imperiali, è stata un'autentica esplosione di colori ed entusiasmo, frutto dell'impegno e della passione delle socie che hanno curato ogni dettaglio con dedizione. L'atmosfera che si è respirata durante la festa è stata carica di energia positiva, regalando ai bambini e alle loro famiglie momenti di pura magia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

A Francavilla al Mare il quinto appuntamento della rassegna culturale InBiblioteca- Tra versi, anima e tela, rassegna di parole, colori ed emozioniA Francavilla al Mare torna l'appuntamento con la rassegna culturale InBiblioteca- Tra versi, anima e tela, giunta al suo quinto evento.

Carnevale in villa: una festa di colori, musica e solidarietà a VillariccaA Villaricca, il Carnevale in villa ha portato allegria e colori tra musica, giochi e sorrisi.

