Un altro Carnevale Maschere e sfilata La festa in centro

Da lanazione.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cielo sereno ha portato entusiasmo alla tradizionale sfilata carnevalesca, attirando molte persone in centro. Le maschere colorate e i carri allegorici hanno animato le strade, mentre i partecipanti si sono sfidati a colpi di creatività. Tra le figure più sorprendenti, alcuni cavalieri in costume medievale e bambini travestiti da supereroi. La presenza di numerosi spettatori ha reso la giornata ancora più vivace e coinvolgente. La festa continua con musica e balli fino a sera.
un altro carnevale maschere e sfilata la festa in centro
© Lanazione.it - “Un altro Carnevale“. Maschere e sfilata. La festa in centro

Dopo tanta pioggia, finalmente una bella giornata di sole. Coraggiosi cavalieri hanno sfilato insieme a fantasiosi astronauti. C’è chi ha vestito i panni del pittore, chi ha indossato la maschera da polpo, e ancora il Ninja, il poliziotto, Zorro e le romantiche fatine. Dame, corsari e supereroi con Hulk, Catwoman e un variopinto unicorno. E’ andata in scena la premiazione del contest per la maschera più originale, nell’ambito di " Un altro carnevale, sotto lo stesso cielo "; tutto esaurito in centro storico a Empoli per la seconda sfilata tra coriandoli, stelle filanti, sorrisi e divertimento. La giuria ha premiato cinque maschere: cellula vegetale, i due draghetti, la ballerina e la dama, lo scienziato pazzo e le clown. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Piacenza celebra il Carnevale: sfilata di maschere, bici d’epoca e festa per i bambini colorano il centro storico.Piacenza ha organizzato una grande festa di Carnevale domenica scorsa, dopo aver visto un aumento significativo di partecipanti e di visitatori.

Ad Atessa è ancora Carnevale: sfilata di carri e maschere nel centro storicoAd Atessa, il Carnevale continua con una grande sfilata di carri allegorici e maschere nel centro storico.

Carnevale di Camposampiero 2026 - sfilata dei Carri Allegorici

Video Carnevale di Camposampiero 2026 - sfilata dei Carri Allegorici

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Un altro Carnevale, premiate le maschere più belle; Un altro Carnevale. Maschere e sfilata. La festa in centro; Carri e maschere, musica tra stelle filanti e coriandoli: impazza la festa nel Gran Carnevale di Ancona - VIDEO; Carnevale Bustese 2026: il 21 febbraio la sfilata dei carri e dei gruppi a piedi.

Spray al peperoncino e maschera di V per Vendetta: rapina durante il Carnevale di Viareggio a un negozio di borse di lussoÈ accaduto sabato pomeriggio in piazza Garibaldi. Colpito il negozio Vendome: portato via un bottino da 30mila euro ... corrierefiorentino.corriere.it

un altro carnevale maschereCarri e maschere, musica tra stelle filanti e coriandoli: impazza la festa nel Gran Carnevale di Ancona - VIDEOAd aprire la sfilata partita dallo stadio Dorico, il carro veliero dei pirati. Un altro, invece, è dedicato all'antico Egitto con tanto di maschere mummia, un altro sul mondo della cucina che riporta ... anconatoday.it