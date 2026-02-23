Il cielo sereno ha portato entusiasmo alla tradizionale sfilata carnevalesca, attirando molte persone in centro. Le maschere colorate e i carri allegorici hanno animato le strade, mentre i partecipanti si sono sfidati a colpi di creatività. Tra le figure più sorprendenti, alcuni cavalieri in costume medievale e bambini travestiti da supereroi. La presenza di numerosi spettatori ha reso la giornata ancora più vivace e coinvolgente. La festa continua con musica e balli fino a sera.

Dopo tanta pioggia, finalmente una bella giornata di sole. Coraggiosi cavalieri hanno sfilato insieme a fantasiosi astronauti. C’è chi ha vestito i panni del pittore, chi ha indossato la maschera da polpo, e ancora il Ninja, il poliziotto, Zorro e le romantiche fatine. Dame, corsari e supereroi con Hulk, Catwoman e un variopinto unicorno. E’ andata in scena la premiazione del contest per la maschera più originale, nell’ambito di " Un altro carnevale, sotto lo stesso cielo "; tutto esaurito in centro storico a Empoli per la seconda sfilata tra coriandoli, stelle filanti, sorrisi e divertimento. La giuria ha premiato cinque maschere: cellula vegetale, i due draghetti, la ballerina e la dama, lo scienziato pazzo e le clown. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Piacenza celebra il Carnevale: sfilata di maschere, bici d’epoca e festa per i bambini colorano il centro storico.Piacenza ha organizzato una grande festa di Carnevale domenica scorsa, dopo aver visto un aumento significativo di partecipanti e di visitatori.

Ad Atessa è ancora Carnevale: sfilata di carri e maschere nel centro storicoAd Atessa, il Carnevale continua con una grande sfilata di carri allegorici e maschere nel centro storico.

Carnevale di Camposampiero 2026 - sfilata dei Carri Allegorici

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Un altro Carnevale, premiate le maschere più belle; Un altro Carnevale. Maschere e sfilata. La festa in centro; Carri e maschere, musica tra stelle filanti e coriandoli: impazza la festa nel Gran Carnevale di Ancona - VIDEO; Carnevale Bustese 2026: il 21 febbraio la sfilata dei carri e dei gruppi a piedi.

Spray al peperoncino e maschera di V per Vendetta: rapina durante il Carnevale di Viareggio a un negozio di borse di lussoÈ accaduto sabato pomeriggio in piazza Garibaldi. Colpito il negozio Vendome: portato via un bottino da 30mila euro ... corrierefiorentino.corriere.it

Carri e maschere, musica tra stelle filanti e coriandoli: impazza la festa nel Gran Carnevale di Ancona - VIDEOAd aprire la sfilata partita dallo stadio Dorico, il carro veliero dei pirati. Un altro, invece, è dedicato all'antico Egitto con tanto di maschere mummia, un altro sul mondo della cucina che riporta ... anconatoday.it

TG L’ALTRO CORRIERE TV Castrovillari, chiude la 68ª edizione del Carnevale Servizio del nostro TG Canale 75 - facebook.com facebook