Umbria | causa un incidente scappa e aggredisce due poliziotti

Un uomo di 43 anni ha causato un incidente e, invece di fermarsi, ha tentato di scappare, aggredendo due agenti di polizia. La sua fuga si è conclusa con l’arresto, dopo un breve inseguimento nelle strade di Terni. Durante l’arresto, ha cercato di divincolarsi e ha colpito i poliziotti, che sono rimasti leggermente feriti. La vicenda ha attirato l’attenzione nel centro della città, dove si sono susseguite diverse testimonianze.

Nella serata del 19 febbraio, la polizia di Terni ha arrestato un 43enne, cittadino ucraino residente in città da oltre quindici anni, ritenuto responsabile dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione al “112” per un sinistro stradale in via delle Terre Arnolfe. Il conducente di un’autovettura, dopo aver urtato un altro veicolo, si era inizialmente allontanato senza fermarsi. Gli agenti della Squadra Volante, intervenuti tempestivamente, hanno rintracciato l’uomo nei pressi della sua abitazione. In evidente stato di alterazione alcolica, alla richiesta di esibire i documenti, l’uomo ha assunto un atteggiamento ostile e aggressivo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Terni, fugge da un incidente e aggredisce due poliziotti: arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficialeUn cittadino ucraino ha cercato di sfuggire a un incidente e ha aggredito due agenti di polizia durante l’intervento.

Scappa, poi aggredisce i poliziotti, alla fine viene bloccato: era un irregolareNella serata di ieri, un uomo di 25 anni, con origini egiziane, ha creato scompiglio in piazza Enrico De Nicola.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Incidente sul raccordo Perugia - Bettolle: tre feriti lievi e traffico in tilt; Si mette alla guida ubriaco e provoca un incidente, denunciato; Scontro frontale tra due automobili: dopo alcuni rallentamenti, ripristinata la viabilità; Raccordo, si ribalta e finisce fuori corsia all'ingresso della Galleria: conducente miracolato, traffico in tilt.

Si mette al volante ubriaco e causa un incidente: denunciato 45enneSi mette al volante ubriaco e causa un incidente coinvolgendo altri due veicoli. È successo a Città di Castello dove un uomo di 45 anni è stato denunciato dalla polizia per guida in stato di ebrezza. corrieredellumbria.it

Umbria, per un incidente traffico bloccato sulla strada statale 3 via Flaminia in direzione RomaA causa di un incidente, il traffico è temporaneamente bloccato, in direzione Roma, lungo la strada statale 3 Via Flaminia al km 136,500, a Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia. Nel sinistro ... ilmessaggero.it

ATTENZIONE Comunicazione di Servizio: I bus a Montegranaro non transiteranno in via Elpidiense nord, via Felice Cavallotti e viale Zaccagni fino a all'incrocio con Via Umbria a causa della chiusura della strettoia di Porta Romana per lavori in corso. Q - facebook.com facebook