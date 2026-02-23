Ultime serate di febbraio tra film letteratura e jazz alla Tenda di Modena

La Tenda di Modena ha deciso di chiudere febbraio con un ricco calendario di eventi, tra film, letture e jazz, per attirare appassionati di ogni genere. La scelta di organizzare serate diverse ogni sera mira a coinvolgere un pubblico vario e a stimolare l’interesse culturale. La struttura comunale si impegna a offrire momenti di svago e confronto, consolidando il suo ruolo come punto di incontro tra arte e comunità. Gli eventi sono in programma fino alla fine della settimana.

Cinema, musica e letteratura alla Tenda nell’ultima settimana di febbraio. La struttura dell’Assessorato alla Cultura del Comune si conferma luogo aperto alle contaminazioni, capace di accogliere linguaggi diversi e di trasformarli in occasioni di incontro, riflessione e partecipazione. Il programma prende il via martedì 24 febbraio alle 21 con la proiezione di "Flee", il film di animazione documentaria diretto da Jonas Poher Rasmussen che ha segnato una svolta nella storia del cinema contemporaneo, riuscendo a ottenere contemporaneamente tre candidature agli Oscar come miglior film d’animazione, miglior documentario e miglior film internazionale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Cinema, gialli e concerti: quattro serate per esplorare immaginari diversi alla Tenda di ModenaLa Tenda di Modena propone quattro serate dedicate a cinema, gialli, letteratura e musica, offrendo un’occasione di approfondimento e scoperta di diversi approcci culturali.

Alla Tenda di Modena una settimana tra note e parole, dal mito degli U2 al rap colto di MurubutuQuesta settimana alla Tenda di Modena si vivono diversi momenti dedicati alla musica.

