Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
L'assenza di un attaccante chiave ha causato una perdita di punti importanti alla squadra durante la recente trasferta. La decisione dell'allenatore di schierare un giovane emergente ha portato a un cambio di strategia sul campo, influenzando il risultato finale. La partita si è conclusa con una sconfitta che ha evidenziato le difficoltà offensive del team. La squadra si prepara ora a rivedere le proprie tattiche per la prossima sfida.
Mercato Juve, è già partito il casting per il dopo Di Gregorio? Due nomi altisonanti nella lista Calciomercato Inter, c’è già la prima decisione per l’estate: dopo il derby l’incontro con gli agenti per chiudere! Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Napoli, impreca davanti la tv per il rigore negato contro l’Atalanta: la moglie lo accoltella! L’episodio shock Inter, riecco Dumfries: l’olandese torna in gruppo e vede il BodoGlimt: cosa filtra sulla sua convocazione e sulla gestione di Chivu Napoli, Contini si sfoga sui social: «Che pagliacciata il calcio di oggi! Meglio che ci diamo al ballo» – FOTO D’Aversa Torino, sarà lui l’erede di Baroni! Accordo di massima già trovato: i dettagli Gol Troilo, Adani duro: «Mi fa pensare che è morto anche il Var! 9 su 10 è fallo, ecco perché» Champions League, designati gli arbitri per i playoff di ritorno: ecco chi dirigerà le partite di Inter, Juve e Atalanta Simeone in Serie A? C’è già un pre-accordo per il prossimo anno con quella big! La bomba dalla Spagna Bove Watford, il tecnico è sicuro: «Sta bene, sta facendo progressi ma gli manca il ritmo partita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Una nuova avventura in panchina attende Montero; Calcio estero, il programma del weekend: Real Madrid e Lens difendono il primato ritrovato, Tottenham-Arsenal snodo cruciale in Premier; Dove vedere Inter-Juventus e le gare delle Olimpiadi di oggi, sabato 14 febbraio; Come guardare le partite di calcio online e in TV oggi in diretta streaming: la guida e la programmazione di DAZN.
“Vedo due problemi nel calcio italiano: il primo è che mancano i soldi per competere con le corazzate, inoltre all’estero quando devono difendere non si fanno problemi a giocare all’italiana; mentre qui è scoppiato il conflitto tra giochisti e pragmatici…” - Claudi - facebook.com facebook
Questo quello che pensano all'estero dell'inter e del calcio Italiano x.com