Ufficiale | il club comunica l' esonero di Baroni ecco il comunicato e le foto
Il Torino Football Club ha annunciato l’esonero di Baroni dopo una serie di risultati negativi, che hanno portato alla decisione di cambiare allenatore. La società ha spiegato che la decisione è stata presa per cercare una svolta nella stagione. Con questa scelta, il club spera di rinvigorire il gruppo e migliorare le prestazioni in campionato. La squadra si prepara ora a un nuovo inizio sotto una guida diversa.
Il Torino Football Club ha comunicato la separazione dall’allenatore Marco Baroni, chiudendo un periodo caratterizzato da segnali di difficoltà e da una gestione che non è riuscita a invertire l’andamento stagionale. L’esito è stato ufficializzato attraverso i canali societari, accompagnato da una nota di apprezzamento per l’impegno dimostrato dal tecnico e dal suo staff e dall’augurio di successo per le successive esperienze professionali. Il contesto si è cristallizzato dopo l’ultima partita, quando la squadra è stata chiamata a fare i conti con una sconfitta pesante che ha contribuito a ridefinire gli obiettivi della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Baroni Torino, ufficiale l'esonero: il comunicato del club
Calciomercato Roma, ufficiale l'arrivo in giallorosso di Zaragoza: ecco il comunicato del club
UFFICIALE: esonerato Baroni. Il comunicato del Torino
Baroni Torino, ufficiale l'esonero dell'allenatore, ecco il comunicato ufficiale del club
