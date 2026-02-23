Udinese ko con un rigore di Bernardeschi terza vittoria di fila per il Bologna

Bernardeschi ha segnato un rigore alla mezz'ora della ripresa, portando il Bologna a conquistare la terza vittoria consecutiva contro l'Udinese. La decisione di assegnare il rigore ha determinato l'esito della partita giocata allo stadio 'Dall'Ara', dove i padroni di casa hanno mantenuto il vantaggio fino al fischio finale. L'Udinese ha provato a reagire, ma non è riuscita a trovare il modo di pareggiare. La squadra ospite ha subito la sconfitta nel match serale.

(Adnkronos) – Un gol su calcio di rigore di Bernardeschi alla mezz'ora della ripresa permette al Bologna di battere 1-0 l'Udinese nel 'monday night' della 26a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Dall'Ara'. Seconda vittoria di fila per gli emiliani, la terza se si considera anche la vittoria sul Brann a Bergen nel match d'andata del playoff di Europa League, che salgono all'ottavo posto in classifica con 36 punti, mentre i friulani restano fermi a quota 32 in undicesima posizione insieme al Parma. Inizio di partita bloccato con le due squadre che non affondano i colpi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Udinese, decide il rigore di BernardeschiBernardeschi ha segnato il rigore che ha deciso il match tra Bologna e Udinese, a causa di un fallo in area commesso nel secondo tempo. Pagelle Bologna-Udinese, i voti della partita: decide Bernardeschi su rigoreFederico Bernardeschi ha segnato il secondo gol in campionato, grazie a un rigore conquistato da Santiago Castro durante la partita tra Bologna e Udinese. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti: Bisoli detta la ricetta per il Dall’Ara: Udinese, attacca la profondità e difendi con ordine nei 16 metri; Bologna-Udinese: cala il sipario sulla 26ª giornata; Serie A, Udinese-Sassuolo 1-2: Laurienté e Pinamonti firmano la rimonta di Grosso; L'Udinese al Dall'Ara, sfida col Bologna e con se stessa. Udinese ko con un rigore di Bernardeschi, terza vittoria di fila per il BolognaUn gol su calcio di rigore di Bernardeschi alla mezz'ora della ripresa permette al Bologna di battere 1-0 l'Udinese nel 'monday night' della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Dall'Ara'. adnkronos.com Bologna, sfatato TABU' casa: Berna e 3ª di fila! Udinese, altro KO! | OneFootballL’Udinese perde però subito Oumar Solet per un fastidio muscolare, costringendo il tecnico al cambio forzato con Bertola dopo soli dieci minuti. Con il passare dei minuti il Bologna di Vincenzo ... onefootball.com L'arbitro assegna prima la punizione e poi il rigore: cosa è successo durante #Bologna- #Udinese x.com Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Bologna, che batte l’Udinese grazie a un rigore trasformato da Bernardeschi. L’Europa è a 9 punti: traguardo possibile - facebook.com facebook