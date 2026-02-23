Ucraini in piazza contro la guerra

Un gruppo di cittadini ucraini si raduna in piazza Maggiore a Bologna per protestare contro la guerra, in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa del 24 febbraio 2022. Molti portano bandiere e cartelli, chiedendo la fine del conflitto e la pace. La manifestazione coinvolge persone di diverse età, che vogliono far sentire la loro voce alla città. La protesta si svolge sotto gli occhi di passanti e residenti, con interventi e discorsi dal palco.
"Ho partecipato e sono intervenuto in piazza Maggiore a Bologna alla manifestazione promossa dalla comunità ucraina, a quattro anni dalla invasione russa del 24 febbraio 2022". Così Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico, che ieri si è unito alla manifestazione in strada. "Un modo per testimoniare la vicinanza al popolo ucraino, vittima della guerra voluta dal regime di Putin. Bologna, città Medaglia d’Oro, si è stretta intorno alla comunità ucraina che vive nella nostra città, in nome dei valori di libertà e democrazia che nella sua storia ha sempre difeso". Ieri in piazza Maggiore anche la manifestazione del popolo iraniano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

