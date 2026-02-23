ucraini in piazza contro la guerra

Un gruppo di cittadini ucraini si raduna in piazza Maggiore a Bologna per protestare contro la guerra, in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa del 24 febbraio 2022. Molti portano bandiere e cartelli, chiedendo la fine del conflitto e la pace. La manifestazione coinvolge persone di diverse età, che vogliono far sentire la loro voce alla città. La protesta si svolge sotto gli occhi di passanti e residenti, con interventi e discorsi dal palco.

"Ho partecipato e sono intervenuto in piazza Maggiore a Bologna alla manifestazione promossa dalla comunità ucraina, a quattro anni dalla invasione russa del 24 febbraio 2022". Così Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico, che ieri si è unito alla manifestazione in strada. "Un modo per testimoniare la vicinanza al popolo ucraino, vittima della guerra voluta dal regime di Putin. Bologna, città Medaglia d’Oro, si è stretta intorno alla comunità ucraina che vive nella nostra città, in nome dei valori di libertà e democrazia che nella sua storia ha sempre difeso". Ieri in piazza Maggiore anche la manifestazione del popolo iraniano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Monza scende di nuovo in piazza: il maxi corteo contro la guerraA Monza si prepara un nuovo corteo per promuovere la pace e ribadire l'importanza del rispetto del Diritto Internazionale.

In Russia si reprime la musica contro la guerra

Ucraina, candele in memoria delle vittime della guerraCandele contro l’oscurità della guerra e in memoria delle vittime della guerra russa in Ucraina: una cinquantina di manifestati hanno partecipato in piazza della Vittoria venerdì sera al sit in organi ... laprovinciapavese.gelocal.it

Napoli in corteo per l’Ucraina: domenica da Piazza Dante a Piazza del PlebiscitoDomenica 22 febbraio 2026 corteo a Napoli da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito per sostenere l’Ucraina. Libri e iniziative per i bambini. pressenza.com

#SlavaUkraïni L'Estonia , insieme ai paesi europei e agli ucraini in Italia, ha partecipato al Corteo per l'Ucraina: 4° anniversario della guerra su vasta scala della Russia contro l'Ucraina, oggi 22 febbraio 2026, in Piazza dell'Esquilino a Roma . @eur x.com

Per il quarto anno consecutivo la comunità ucraina ha scelto piazza della Borsa per ricordare le vittime della guerra in atto e i giovani che stanno combattendo per Kiev. - facebook.com facebook