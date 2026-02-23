Ucraina attentato nella notte a Leopoli | morta poliziotta 24 feriti

Un’esplosione nella notte ha provocato la morte di una poliziotta di 23 anni e ferito 24 persone nel centro di Leopoli. La causa sembra essere un ordigno piazzato in un’area molto frequentata, secondo le prime ricostruzioni. La polizia sta indagando sul motivo dell’attacco e sui responsabili. La città si trova sotto shock per l’accaduto, che ha interrotto le normali attività notturne. Le autorità hanno rafforzato le misure di sicurezza in tutta la zona.

Una poliziotta di 23 anni è morta e altre 24 persone sono rimaste ferite in due esplosioni avvenute nella notte nel centro di Leopoli, in Ucraina. Le deflagrazioni si sono verificate dopo l’arrivo di una pattuglia intervenuta per una segnalazione di effrazione in un negozio, e una seconda esplosione ha colpito un’ulteriore unità giunta sul posto. Il sindaco ha definito l’episodio un attacco terroristico e la procura ha aperto un’indagine in tal senso. Anche il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato di “attentato terroristico” e annunciato l’arresto di un sospettato. L’edificio in cui è avvenuta l’esplosione ospitava negozi e non abitazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

