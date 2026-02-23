Ucraina al 4° anno di guerra Situazione drammatica Kiev alimentata con generatori

La guerra in Ucraina ha raggiunto il suo quarto anno, e la causa principale è l’invasione russa. La città di Kiev si trova in condizioni critiche, con molte zone senza elettricità e alimentata da generatori di emergenza. Le difficoltà quotidiane aumentano mentre la popolazione cerca di resistere alle continue tensioni. Le comunicazioni sono spesso interrotte e le risorse scarseggiano. La situazione rimane tesa e ancora instabile.

© Tv2000.it - Ucraina al 4° anno di guerra. Situazione drammatica, Kiev alimentata con generatori

Alla vigilia del quarto anniversario dall’inizio dell’aggressione russa, Kiev è una città in enorme difficoltà. Il racconto dell’inviato del Tg2000, Vito D’Ettorre. I bombardamenti di ieri notte, di due notti fa, alla periferia della capitale, 10 violente esplosioni che sono state avvertite in tutta la capitale hanno di nuovo messo in ginocchio l’Ucraina per quanto riguarda l’approvvigionamento energetico. Sono state colpite le infrastrutture, alcune infrastrutture che alimentano la capitale. In questo momento Kiev va avanti grazie ai generatori ad alta potenza che riescono ad alimentare le scuole, gli ospedali, alcuni esercizi commerciali, alcuni condomini, ma soprattutto nella riva destra del Dnipro. 🔗 Leggi su Tv2000.it Leggi anche: Bimbo di 1 anno ustionato in casa: trasportato d’urgenza al pronto soccorso, situazione drammatica Leggi anche: Guerra Ucraina, Mosca: “Putin pronto al dialogo con Macron” e frena su trilaterale con Kiev e Washington Ucraina al 4° anno di guerra. Situazione drammatica, Kiev alimentata con generatori Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: 4 anni di guerra in Ucraina: crescere tra sirene e mine; Quattro lezioni dai quattro anni di guerra russo-ucraina; Guerra in Ucraina, le cifre impressionanti dopo quattro anni di conflitto aperto tra Kyiv e Mosca; Ucraina, dopo 4 anni di guerra quasi 2,6 milioni di bambini ucraini sono sfollati. Guerra in Ucraina, le cifre impressionanti (e inesorabili) dopo quattro anni di conflitto aperto tra Kyiv e MoscaA quattro anni dall'invasione russa su larga scala dell'Ucraina, il numero dei soldati morti in battaglia continua a crescere. I documenti parlano di 2 milioni di vittime nei prossimi mesi ... wired.it Ucraina, storia di 4 anni di guerra: il fallito blitz di Putin, la resistenza, la controffensiva, i massacri. «Mosca ha perso 1,3 milioni di uomini»I due eserciti si dissanguano in dure battaglie limitate in zone specifiche del fronte: Bakhmut e Avdiivka sono le più famose, dove le vittorie russe costano decine di migliaia di morti. La sfida oggi ... corriere.it In viaggio verso l’Ucraina dove ho scelto di essere, anche quest’anno, per testimoniare la solidarietà al popolo ucraino, in occasione di questo tragico anniversario. Perché ci sono momenti in cui le parole non sono abbastanza . Essere fisicamente accanto ad x.com In viaggio verso l’Ucraina dove ho scelto di essere anche quest’anno per testimoniare con la mia presenza la solidarietà al popolo ucraino in occasione di questo tragico anniversario. Perché ci momenti in cui le parole non sono abbastanza . Essere fisicamen - facebook.com facebook