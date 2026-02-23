Ucciso in Messico capo del cartello dei narcos scontri con polizia

Nemesio Oseguera Cervantes, noto come “El Mencho”, è stato eliminato durante un'operazione delle forze di sicurezza in Messico. La sua morte deriva dagli scontri armati con la polizia, avvenuti nella regione di Jalisco. Le autorità avevano rintracciato il leader del cartello dei narcos, responsabile di traffici illeciti e violenze. La notizia conferma la crescente pressione delle forze dell’ordine contro le organizzazioni criminali nel paese. La dinamica dell'evento ha coinvolto un intervento rapido e intenso.

CITTA' DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – Ucciso, in una operazione delle Forze di sicurezza, Nemesio Oseguera Cervantes, noto come “El Mencho”, capo del Cartello di Jalisco Nuova Generazione, una delle più potenti organizzazioni di narcotrafficanti del Messico. Lo riferiscono fonti governative. E' stato uno dei criminali più ricercai in Messico e negli Stati Uniti. Dopo la sua uccisione è caos nel Paese. In almeno undici Stati, le organizzazioni criminali hanno bloccato autostrade con veicoli date alle fiamme. Attaccato anche l'aeroporto di Guadalajara. Chiuso lo spazio aereo. La Farnesina invita ad evitare spostamenti non essenziali: “Messico: operazioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

