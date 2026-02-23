Ucciso El Mencho | era il narcos più pericoloso

L'esercito messicano ha ucciso ieri il 59enne Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, noto come «El Mencho», capo del Cartello Jalisco Nueva Generación (Cjng), la più potente organizzazione criminale che da oltre un decennio contende al Cartello di Sinaloa il controllo del traffico di droga, non solo in Messico ma a livello globale. L'operazione si è svolta domenica mattina nel comune di Tapalpa, nello stato di Jalisco, storica roccaforte del Cjng. Le forze armate messicane, supportate da informazioni di intelligence statunitensi e da reparti speciali, hanno intercettato il boss, ferendolo gravemente durante un conflitto a fuoco nel quale sono stati uccisi anche altri sette membri del cartello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

