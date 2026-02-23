Ubriaco alla guida sbanda e si schianta con l' auto sul Put | Avrebbe potuto provocare una strage

Un uomo ha perso il controllo della sua auto dopo aver bevuto troppo, causando una violenta manovra che ha danneggiato il parapetto del Put. La sua guida spericolata poteva provocare un grave incidente, ma fortunatamente non c’erano pedoni o altri veicoli nelle vicinanze. La vettura si è schiantata contro la barriera, lasciando tracce evidenti di sbandata e danni. La scena si è svolta in piena luce, attirando l’attenzione dei passanti.

TREVISO - Ubriaco al volante della sua Hyundai ha rischiato di causare una strage: per fortuna, sulla banchina che ha travolto e distrutto sbandando a velocità elevata non c’era nessun pedone in attesa di attraversare il Put. Scatteranno conseguenze severe per il trentasettenne straniero che sabato sera, verso le 23, è finito fuori strada su viale Nino Bixio, all’altezza dell’intersezione con via Ugo Foscolo: a bordo della berlina ha distrutto un primo paletto e un cancello che delimita l’isola pedonale, per poi finire a cavallo del cordolo che separa le carreggiate del Put a quella della laterale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Malore alla guida, sbanda e si schianta: muore un 62enneUn uomo di 62 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Montoro, lungo via Circonvallazione II Giugno.

L'auto sbanda, scivola nel pendio e si schianta contro una casaIeri sera a Celledizzo, un'auto ha perso il controllo, scivolando lungo un pendio e andando a schiantarsi contro una casa.

