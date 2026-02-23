Tuttosport – l’assurda fake news dalla Turchia per destabilizzare la Juve
Una fake news proveniente dalla Turchia ha causato scompiglio in vista di una partita importante di UEFA Champions League. La diffusione di notizie false ha acceso polemiche e tensioni tra i tifosi bianconeri, creando confusione tra le indiscrezioni ufficiali e le voci di mercato. La campagna di disinformazione ha colpito anche i social, alimentando dubbi e sospetti sulla squadra. La Juventus si prepara a rispondere a questa manovra con concentrazione e determinazione.
2026-02-23 13:38:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: La vigilia di una sfida delicata di UEFA Champions League si è trasformata nell’ennesimo terreno di battaglia mediatica attorno alla Juventus. Dopo il pesante ko casalingo per 0-2 contro il Como, e con il ritorno contro il Galatasaray alle porte, dalla Turchia è rimbalzata una finta notizia destinata a far discutere. Il sito Fanatik ha parlato di un presunto “caso” legato a Yildiz, descrivendolo furioso con l’allenatore Spalletti dopo la sostituzione. Una ricostruzione che, però, non trova riscontri concreti e che appare costruita ad arte per alimentare tensioni in un momento già delicato per l’ambiente bianconero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
