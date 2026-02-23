Tuttosport – l’assurda fake news dalla Turchia per destabilizzare la Juve

Una fake news proveniente dalla Turchia ha causato scompiglio in vista di una partita importante di UEFA Champions League. La diffusione di notizie false ha acceso polemiche e tensioni tra i tifosi bianconeri, creando confusione tra le indiscrezioni ufficiali e le voci di mercato. La campagna di disinformazione ha colpito anche i social, alimentando dubbi e sospetti sulla squadra. La Juventus si prepara a rispondere a questa manovra con concentrazione e determinazione.

