tutti i vincitori dei bafta 2026

Il film «One Battle After Another» ha conquistato numerosi premi ai BAFTA 2026, grazie alla sua narrazione intensa e alle scene di combattimento realistiche. La vittoria si deve anche alla direzione accurata e alla recitazione convincente del cast. Parallelamente, «Frankenstein» si è distinto per il suo design innovativo, che ha attirato l’attenzione della giuria. Entrambi i film hanno affascinato il pubblico con le loro caratteristiche uniche e originali. La cerimonia ha visto premiati diversi talenti del cinema britannico.

Domenica, la British Academy ha cercato un punto di equilibrio tra queste due spinte. Alla vigilia della cerimonia, il film più nominato era Una battaglia dopo l'altra, con 14 candidature. Alla fine ha portato a casa sei premi: miglior regia e migliore sceneggiatura non originale (andati a Paul Thomas Anderson), fotografia (Michael Bauman), montaggio (Andy Jurgensen), miglior attore non protagonista (Sean Penn) e il premio più importante, miglior film. È stata una buona serata anche per l’horror (e non stiamo parlando dello sguardo di Una battaglia dopo l'altra sulla società americana). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

BAFTA 2026: tutti i vincitori di questa edizioneLa cerimonia dei BAFTA 2026 si è conclusa con il riconoscimento di numerosi film e artisti, dopo aver premiato le eccellenze del cinema britannico e internazionale.

Foto e vincitori dei premi BAFTAIl film “Una battaglia dopo l’altra” ha vinto il maggior numero di premi ai BAFTA, grazie alle sue forti recensioni e alla popolarità tra il pubblico.

Archiviati anche i Premi BAFTA, l'Oscar britannico. TUTTI I VINCITORI MIGLIOR FILM "UNA BATTAGLIA DOPO L'ALTRA" (One Battle After Another), prodotto da Paul Thomas Anderson, Sara Murphy e Adam Somner MIGLIOR FILM BRITANNICO "HAMNET - N - facebook.com facebook

Di seguito tutti i vincitori dei #BAFTAs Migliori effetti speciali Avatar: Fire and Ash Migliore attrice non protagonista Wunmi Mosaku – Sinners Migliore attore non protagonista Sean Penn – One Battle After Another Miglior film per bambini e famiglie Boong Miglio x.com