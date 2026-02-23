Tutte le medaglie degli atleti del Lazio alle Olimpiadi invernali

Il Lazio ottiene medaglie alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 grazie agli eccellenti risultati degli atleti locali. Due medaglie d’oro e una di bronzo testimoniano la crescita dello sport regionale, mentre i piazzamenti tra i primi dieci rafforzano la loro presenza internazionale. La performance evidenzia il talento e l’impegno delle squadre del territorio, che hanno dimostrato grande determinazione in una competizione difficile. La stagione olimpica lascia il segno nel panorama sportivo laziale.

Soddisfazione per i vertici regionali del Coni per i risultati ottenuti dagli atleti laziali ai giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. A salire sul podio Lollobrigida e Rizzo Due ori, un brozo e tanti piazzamenti importanti. Questo il bilancio degli atleti laziali alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 per un risultato più che positivo per il Lazio l’edizione invernale dei giochi olimpici. Alessandro Cochi presidente del Coni Lazio ha dichiarato: “Questi risultati danno lustro alla nostra regione e dimostrano che anche in un territorio dove gli sport invernali non sono tra i più praticati si può arrivare al vertice grazie alla qualità del lavoro delle famiglie, delle società sportive che lavorano per far crescere giovani atleti e gruppi sportivi militari che gli consentono di lavorare in tutta tranquillità. 🔗 Leggi su Romatoday.it

