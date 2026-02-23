Turista insegue ladri in discoteca | collane nascoste negli slip

Un turista britannico di 26 anni ha inseguito i ladri che gli avevano sottratto le collane e ha scoperto che le avevano nascosto negli slip. La notte tra venerdì e sabato, nel locale di via Pietrasanta, il giovane ha reagito prontamente al furto e ha dato l’allarme. I ladri sono stati fermati dalle forze dell’ordine, che hanno trovato le collane nascoste nel loro abbigliamento. La scena si è conclusa con l’arresto dei sospettati.