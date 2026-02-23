Turista insegue ladri in discoteca | collane nascoste negli slip
Un turista britannico di 26 anni ha inseguito i ladri che gli avevano sottratto le collane e ha scoperto che le avevano nascosto negli slip. La notte tra venerdì e sabato, nel locale di via Pietrasanta, il giovane ha reagito prontamente al furto e ha dato l’allarme. I ladri sono stati fermati dalle forze dell’ordine, che hanno trovato le collane nascoste nel loro abbigliamento. La scena si è conclusa con l’arresto dei sospettati.
Un turista britannico derubato in discoteca a Milano: insegue i ladri e fa scattare gli arresti. Nella notte tra venerdì e sabato 20 febbraio, un giovane turista britannico di 26 anni è stato derubato all’interno dei Magazzini Generali di via Pietrasanta a Milano. Intorno alle 3:30 del mattino, due 19enni gli hanno strappato le collanine d’oro che portava al collo. Il turista ha reagito, inseguendo i ladri e bloccandoli, per poi chiamare il 112. La polizia è intervenuta e ha arrestato i due, ritrovando le collanine nascoste negli slip di uno dei due ragazzi. Il maltolto è stato restituito al turista. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Como, furto all’Esselunga di via Carloni: bottiglie di whisky nascoste negli slip, merce per 230 euroNel pomeriggio di sabato, alla polizia di Como è arrivata una segnalazione di furto all’Esselunga di via Carloni.
Leggi anche: Collane d’oro rubate in discoteca, arrestati
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Ladri in casa, cacciatore li insegue con il visore termico: il pedinamento notturno nel boscoDà la caccia ai ladri con il visore termico e vede apparire le loro sagome a ottanta metri di distanza. È l’ennesimo ... msn.com
Pensavo di essermi imbattuta in un post satirico invece non é così. Ora io sto provando ad immaginare il mezzo pesante che insegue uno scippatore. Ah no, non si può fare. E se un turista scippato non va a denunciare, magari per non perdere mezza giornata - facebook.com facebook