Turismo prima conferenza con Marras
Il turismo a San Gimignano ha portato all'organizzazione di una conferenza dedicata, con Marras come relatore principale. La causa è l’aumento di visitatori e le esigenze di valorizzare il patrimonio locale. La conferenza si terrà domani alle 16 nella sala Dante di palazzo comunale, attirando operatori e cittadini interessati alle strategie di sviluppo. Si discuterà di modalità per migliorare l’accoglienza e promuovere il territorio.
Il turismo per San Gimignano è pane quotidiano. E domani dalla 16, in sala Dante di palazzo comunale, si apre la prima conferenza dedicata al tema. Alla presenza del sindaco Andrea Marrucci, che farà da padrone di casa, con l’assessore regionale al turismo Leonardo Marras che affronterà il tema delle nuove dinamiche del turismo. Al loro fianco istituzioni, esperti, operatori del territorio. Incontro-evento coordinato da Virginia Masoni con gli interventi di Francesco Tapinassi, direttore di Toscana promozione turistica per un focus sull’evoluzione dell’offerta turistica in Toscana e le strategie di valorizzazione, Mario Romanelli, The Data Appeal Company, Alessandro Tortelli, direttore del Centro studi turistici di Firenz. 🔗 Leggi su Lanazione.it
