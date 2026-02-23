turismo prima conferenza con marras

Il turismo a San Gimignano ha portato all'organizzazione di una conferenza dedicata, con Marras come relatore principale. La causa è l’aumento di visitatori e le esigenze di valorizzare il patrimonio locale. La conferenza si terrà domani alle 16 nella sala Dante di palazzo comunale, attirando operatori e cittadini interessati alle strategie di sviluppo. Si discuterà di modalità per migliorare l’accoglienza e promuovere il territorio.