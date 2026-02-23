Turismo a Cesena un evento formativo gratuito per b&b agriturismi e case vacanze del territorio

Un evento formativo gratuito a Cesena nasce dalla crescente domanda di supporto per b&b, agriturismi e case vacanze locali. La forte concorrenza tra strutture e l’aumento delle prenotazioni online hanno spinto gli operatori a cercare nuove strategie per migliorare i servizi. L’iniziativa mira a fornire strumenti pratici e aggiornamenti utili per affrontare questa fase di cambiamento. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati del settore.

Il turismo extralberghiero in Romagna attraversa una fase di profonda trasformazione. L'offerta si è moltiplicata nel corso degli ultimi anni, la concorrenza si è intensificata e le piattaforme di prenotazione online hanno acquisito un ruolo sempre più determinante nella distribuzione dei soggiorni. In questo contesto, gestori di B&B, locazioni turistiche e case vacanze si trovano a fronteggiare sfide complesse: differenziarsi in un mercato affollato, comunicare efficacemente il valore della propria offerta, ridurre la dipendenza dalle OTA senza perdere visibilità. A queste sfide intende rispondere Romagna Ospitale, evento formativo gratuito in programma mercoledì 25 febbraio, dalle 18 alle 20:30, alla Cantina di Cesena in Via Emilia Ponente 2619. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Turismo esperienziale, gastronomia e cultura: a Santa Lucia del Mela l'evento per valorizzare l'identità del territorio Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Turismo, a Cesena un evento formativo gratuito per b&b, agriturismi e case vacanze del territorio; Notturnali in Biblioteca Malatestiana; Confesercenti Ravenna Cesena incontra il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni: desertificazione commerciale, turismo e ambiente i temi trattati; La tassa di soggiorno sostenga il turismo. Cesena: 106mila pasti salvati con Too Good To GoA Cesena la lotta allo spreco alimentare passa dallo smartphone. Dal suo arrivo nell’ottobre 2021, Too Good To Go ha permesso di salvare oltre 106mila pasti in città ... livingcesenatico.it Turismo senza limiti per over 60: L’App per rendere sicuri i viaggi delle persone anziane e fragiliUna nuova tendenza, rivoluzionaria e a passo con i tempi. Ecco sperimentata (e pronta per essere usata) la nuova frontiera per le vacanze e le gite ‘sicure’ delle persone più fragili. I ‘turisti ... ilrestodelcarlino.it Confesercenti e il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni su desertificazione commerciale, turismo e ambiente Si è tenuto anche a Ravenna, presso il Cafè Mattei, l’appuntamento “A colazione con il sindaco” organizzato da Confesercenti Ravenna-Cesena - facebook.com facebook