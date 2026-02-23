Tunisino estradato in Ticino | rapine a benzinai indagini ancora

Un cittadino tunisino di 48 anni, residente in Italia, è stato trasferito in Ticino dopo essere stato coinvolto in diverse rapine ai distributori di benzina. La causa è il suo coinvolgimento in una serie di furti che hanno scosso la zona negli ultimi mesi. Le autorità stanno ancora indagando per raccogliere ulteriori dettagli e collegare altri episodi. Le indagini proseguono per chiarire tutta la portata delle azioni dell’uomo.

Un cittadino tunisino estradato in Ticino per rapine a distributori di benzina. Un cittadino tunisino di 48 anni, residente in Italia, è stato estradato in Canton Ticino e posto in stato di detenzione preventiva. L’uomo è accusato di aver partecipato a due rapine avvenute nel 2024 a Novazzano e Balerna, episodi che avevano già portato alla condanna di quattro persone. Le indagini, coordinate dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari, proseguono per definire le responsabilità del nuovo indagato. Le rapine, avvenute il 16 luglio e il 7 dicembre 2024, avevano coinvolti gruppi di malviventi che avevano preso di mira distributori di benzina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

