Tumore endometrio Bellet Acto | Garantire accesso a nuove terapie a livello nazionale

Il tumore dell’endometrio ha spinto un esperto a chiedere un migliore accesso a nuove terapie sul territorio nazionale, dopo aver constatato i progressi della ricerca. La scoperta di trattamenti innovativi migliora le prospettive di cura e riduce i rischi di recidiva. La richiesta mira a garantire che tutte le pazienti possano usufruire di queste opzioni avanzate. La questione rimane centrale nel dibattito sulla salute femminile e le terapie oncologiche.

© Iltempo.it - Tumore endometrio, Bellet (Acto): "Garantire accesso a nuove terapie a livello nazionale"

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "Questa nuova possibilità terapeutica in prima linea sicuramente rappresenta un vantaggio in più per le donne" con tumore dell'endometrio. "E' un'innovazione che sicuramente darà più possibilità, più tempo e una miglior qualità di vita alle pazienti. Dal nostro punto di vista sarà opportuno riuscire a far sì che possa essere davvero un'innovazione accessibile al maggior numero di donne". Lo ha detto oggi a Milano Ilaria Bellet, presidente di Acto Italia - Alleanza contro il tumore ovarico Ets, partecipando all'incontro con la stampa organizzato da Gsk in occasione del via libera di Aifa-Agenzia italiana del farmaco all'immunoterapico dostarlimab, in associazione a chemioterapia, per il trattamento in prima linea nelle pazienti con tumore dell'endometrio in stadio avanzato o ricorrente, a prescindere dal profilo genetico e lo stato di mismatch repair. 🔗 Leggi su Iltempo.it Osteosarcoma, un “avatar” tridimensionale del tumore per studiare nuove terapieL’osteosarcoma, il tumore maligno delle ossa più comune tra bambini e adolescenti, si presenta come un problema serio e diffuso. Leggi anche: Salutequità: "Urgente nuovo piano nazionale per garantire equo accesso a servizi" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Tumore endometrio, Aifa approva immunoterapia con chemio in tutte le pazienti. Tumore endometrio, Aifa approva immunoterapia con chemio in tutte le pazientiRoma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Tutte le pazienti con carcinoma dell'endometrio avanzato o ricorrente, indipendentemente dallo stato di ... notizie.tiscali.it Tumore avanzato dell’endometrio, più spazio per l’immunoterapia con farmaci mirati per tutte le donneIl carcinoma dell’endometrio è uno dei tumori femminili più diffusi: l’immunoterapia con farmaci associati dà nuova speranza alle donne colpite. dilei.it Uno studio pubblicato sulla rivista JAMA Network Open mostra che i farmaci anti-obesità potrebbero ridurre fino al 66% il rischio di sviluppare il tumore dell'endometrio nelle donne che sono a rischio per questa neoplasia. #ANSASalute - facebook.com facebook