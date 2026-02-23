Tumore al pancreas con questo farmaco si avvicina una svolta decisiva | l' approvazione dell' Aifa

Il nuovo farmaco ha mostrato risultati promettenti nel trattamento del tumore al pancreas, causati dalla resistenza alle terapie tradizionali. I ricercatori hanno osservato miglioramenti significativi nella risposta dei pazienti, grazie a questa innovazione. L'Aifa sta valutando l’approvazione, aprendo la strada a un possibile cambiamento nelle opzioni terapeutiche. La decisione potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, portando un’ulteriore speranza ai malati.

Si continuano a fare passi in avanti nella lotta contro il tumore al pancreas, una delle patologie più temute per la sua letalità. Secondo i dati più recenti riportati da AIOM e dalla Fondazione Veronesi sono stati circa 14.900 i decessi stimati nel 2022. Un numero che, fra l'altro, è in leggero ma costante aumento. Il tumore al pancreas rientra dunque nei "big killer" del nostro tempo, ma la ricerca va avanti. Ecco dunque farsi strada un nuovo farmaco rivelatosi particolarmente utile per il trattamento dell'adenocarcinoma del pancreas metastatico. Si tratta di un PARP-inibitore, appartenente dunque ai quella famiglia di farmaci a bersaglio molecolare impiegati in oncologia per colpire selettivamente le cellule tumorali, sfruttando i loro difetti genetici.