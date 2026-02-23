TS – Quando sono andato in Champions…

Gasperini si prepara a lasciare l'Atalanta e potrebbe firmare con una squadra di Serie A, a causa di divergenze con la società. La trattativa si è intensificata negli ultimi giorni, con incontri tra agenti e dirigenti. La decisione arriva dopo che il tecnico aveva espresso il desiderio di una nuova sfida e di cambiare ambiente. La sua prossima destinazione potrebbe essere una grande squadra che cerca un allenatore esperto. La notizia fa discutere tra tifosi e addetti ai lavori.

2026-02-23 00:39:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Gasperini verso Roma-Juve. E sul prossimo scontro diretto contro la Juve e la lotta Champions: “Domenica una partita molto importante, se fossimo capaci di vincerla sarebbe un grande passo in avanti. Ma per la mia esperienza con l’Atalanta devo dire che è accaduto sempre tutto alla fine per andare in Champions. 12 partite sono veramente tante, poi ci sono squadre che arrivano da dietro che sono pericolosissime. Credo che sarà una battaglia difficile, però questo è un momento importante, la vittoria di stasera ci fa arrivare con un piccolo vantaggio che può essere utile”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

#Ranieri a DAZN "Come ci si arriva in Champions È importante mettere le cose in chiaro. Lo scorso anno io sono arrivato ad un punto dal raggiungerla. Mi è sembrato logico non caricare di aspettative il nuovo allenatore. È chiaro che tutti vogliamo arrivar x.com

#Fabregas: “#Champions Vedremo tra due-tre anni: un anno e mezzo fa eravamo in Serie B” A Dazn, post #Juve: "La Juventus è il Real Madrid d’Italia: sono orgoglioso della prestazione e del successo ottenuto" https://www.ilnapolista.it/2026/02/fabregas-ch - facebook.com facebook