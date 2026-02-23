Trump invia una nave-ospedale la replica della Groenlandia | No grazie qui la sanità è gratis

Una nave ospedale degli Stati Uniti è stata inviata in Groenlandia, ma l’amministrazione locale ha risposto con un secco no. La causa risiede nel fatto che in Groenlandia la sanità pubblica è gratuita e ben organizzata. La proposta americana ha incontrato resistenze, poiché la popolazione preferisce affidarsi ai servizi locali. La discussione si concentra sulla gestione sanitaria nel territorio, dove le autorità locali preferiscono mantenere il sistema attuale. La situazione resta in attesa di ulteriori sviluppi.

Dagli Stati Uniti una nave ospedale in Groenlandia. L’annuncio è arrivato via Truth da Donald Trump. Servirebbe, secondo il tycoon, ad “assistere le molte persone malate, che non hanno assistenza”. “È in viaggio”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti, con pochi dettagli. “Collaborando con il fantastico governatore della Louisiana, Jeff Landry, stiamo inviando una nave ospedale fantastica in Groenlandia per assistere le molte persone malate che lì non hanno assistenza”, si legge nel breve post accompagnato dall’immagine di una nave. A dicembre Landry è stato nominato da Trump inviato speciale per la Groenlandia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Trump invia in Groenlandia una nave ospedale ma il Governo rifiuta: “No grazie, qui la sanità è gratis”Il governo groenlandese ha respinto la proposta di Donald Trump di inviare una nave ospedale, perché qui i servizi sanitari sono gratuiti.

Trump a sorpresa: “Invierò una nave ospedale in Groenlandia”. Il premier danese: “No, grazie. Qui tutti hanno libero accesso all'assistenza sanitaria, non dipende da assicurazioni e patrimonio”Donald Trump annuncia di voler inviare una nave ospedale in Groenlandia, citando la necessità di aiutare le persone senza accesso alle cure.

Trump: “Abbiamo salvato la Groenlandia e ora la Danimarca è ingrata”

