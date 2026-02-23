Trump entra con Gloria di Tozzi | la scena che sorprende Washington e diventa virale i social sono scioccati

Donald Trump ha fatto il suo ingresso sul palco accompagnato dalla canzone “Gloria” di Tozzi, reinterpretata da Laura Branigan, suscitando grande sorpresa tra i presenti a Washington. La scelta musicale ha attirato l’attenzione dei social, che hanno subito condiviso il video, generando reazioni contrastanti. La scena si è rapidamente diffusa online, diventando virale, e ha acceso discussioni tra gli utenti. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori, curiosi di vedere questa performance inaspettata.

Donald Trump è salito sul palco sulle note di “ Gloria ”, storico brano di Umberto Tozzi, nella versione americana interpretata da Laura Branigan. L’ingresso è avvenuto durante la foto ufficiale del Board of Peace per Gaza, in un evento organizzato a Washington. La scelta musicale ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, trasformando un momento istituzionale in una scena dal forte impatto simbolico. Subito dopo, in sottofondo, si sono sentite anche le note di “ November Rain ” dei Guns N’ Roses. L’episodio si è verificato durante la foto ufficiale con i leader del Board of Peace, organismo riunito per discutere della situazione a Gaza. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Umberto Tozzi: "Gloria diventa un musical, sono in cerca di un'attrice. Ritiro? Ormai ho deciso. La musica italiana dovrebbe anche conservare le sue radici"Umberto Tozzi annuncia il suo addio alle scene con un ultimo tour e rivela che

Trump mattatore al Board per Gaza: battute, cappellini e musica (anche «Gloria» di Tozzi). E tra Milei e Orbán spunta Infantino della FifaIl presidente Usa ha inaugurato il suo Board of Peace: «Mi sa che dobbiamo sorridere perché ci sia un buon accordo. Piace a tutti la musica?» ... corriere.it

