Trump e i dazi | 80mila posti persi economia in crisi

La decisione di Trump di imporre nuovi dazi ha portato alla perdita di oltre 80 mila posti di lavoro nel settore manifatturiero. La scelta, motivata dalla volontà di proteggere le industrie nazionali, ha causato una riduzione delle esportazioni e aumentato i costi per le aziende. Molti lavoratori si trovano ora senza occupazione, mentre le imprese affrontano maggiori difficoltà. La situazione rimane critica e preoccupante per l’economia locale.

Trump e i dazi: una politica che divide e preoccupa. Donald Trump insiste sulla sua politica protezionistica, nonostante i segnali negativi che arrivano dall’economia e dall’opinione pubblica. Secondo gli ultimi sondaggi, il 60% degli americani disapprova l’operato del presidente, un dato che riflette una crescente insoddisfazione verso le sue scelte in materia di dazi e protezionismo. La situazione economica non è delle più rosee: il deficit commerciale continua ad aumentare e l’industria ha perso 80mila posti di lavoro. Questi dati, uniti alla disapprovazione crescente, stanno mettendo in difficoltà Trump, che vede anche i repubblicani sempre più scettici rispetto alle sue politiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Trump: dazi globali al 15%, l’economia mondiale trema. Cosa cambiaDonald Trump ha deciso di aumentare i dazi globali dal 10% al 15%, causando preoccupazioni tra i paesi partner.

Crisi del calzaturiero del Rubicone, Cgil Cisl e Uil: "Si paga lo scotto del nanismo. Centinaia di posti di lavoro persi"Il distretto calzaturiero del Rubicone attraversa da due anni una crisi acuta, con la chiusura di molte aziende e la perdita di centinaia di posti di lavoro.

