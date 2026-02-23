Trump attaccherà l’Iran? I quattro elementi da osservare secondo Bozzo

Una possibile causa che ha sollevato preoccupazioni riguarda la possibilità di un attacco di Trump contro l’Iran. Le tensioni tra Washington e Teheran sono aumentate nelle ultime settimane, alimentando speculazioni su una possibile azione militare. I segnali provenienti da fonti governative indicano una crescente pressione diplomatica, mentre i movimenti militari nelle basi della regione si fanno più intensi. La situazione resta molto volatile e richiede attenzione costante.