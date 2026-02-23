Trump attaccherà l’Iran? I quattro elementi da osservare secondo Bozzo
Una possibile causa che ha sollevato preoccupazioni riguarda la possibilità di un attacco di Trump contro l’Iran. Le tensioni tra Washington e Teheran sono aumentate nelle ultime settimane, alimentando speculazioni su una possibile azione militare. I segnali provenienti da fonti governative indicano una crescente pressione diplomatica, mentre i movimenti militari nelle basi della regione si fanno più intensi. La situazione resta molto volatile e richiede attenzione costante.
Nella festività ebraica di Purim si ricorda che il popolo ebraico fu salvato dalla regina Ester dalla minaccia di distruzione da parte del re di Persia. All’inizio dello scorso mese di gennaio scrivevo su Formiche.net che l’aumento d’intensità e la crescente diffusione delle rivolte in atto in Iran non erano destinati a tradursi a breve in una rivoluzione. Come del resto già avvenuto in analoghi casi passati il regime avrebbe resistito. La tesi si fondava, innanzitutto, sulla presenza dei diversi cleavages, come definiti in letteratura, che segnano la società iraniana: etnico, demografico (giovani vs anziani), economici e sociali, culturali (città vs campagne). 🔗 Leggi su Formiche.net
