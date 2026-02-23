Trump attacca Netflix | Fuori Rice o pagherete le conseguenze

Donald Trump ha criticato Netflix perché Susan Rice, membro del consiglio di amministrazione, ha sostenuto una posizione politica controversa. La sua presa di posizione ha suscitato reazioni accese tra gli oppositori. Rice, ex consigliera per la sicurezza nazionale, ha recentemente pubblicamente difeso una decisione del governo. Trump ha avvertito che, se Netflix non cambierà atteggiamento, potrebbero esserci ripercussioni. La disputa si inserisce in un clima di tensione crescente tra politica e aziende tecnologiche.

Donald Trump ha scatenato una nuova battaglia politica, questa volta prendendo di mira Susan Rice, ex consigliera per la sicurezza nazionale durante le amministrazioni Obama e Biden, oggi membro del consiglio di amministrazione di Netflix. Con un post su Truth Social, il presidente ha esortato l’azienda a licenziarla immediatamente o pagarne le conseguenze. La mossa non sorprende, considerando la campagna promossa dall’attivista conservatrice Laura Loomer, che aveva criticato il ruolo di Rice nella società e alcune sue recenti dichiarazioni su Trump e il mondo aziendale. Rice aveva messo in guardia le imprese dal legarsi troppo al presidente, affermando che quelle che si piegano a Trump e violano la legge dovrebbero aspettarsi conseguenze, ipotizzando un’agenda di responsabilità nel caso in cui i democratici tornassero al potere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

