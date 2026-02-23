Truffa delle monetine | 1.000 euro svuotati compreso un caffè beffardo
Una donna di 70 anni a Vimercate ha subito una truffa delle monetine, che le ha portato via 1.000 euro e il portafoglio mentre raccoglieva monete cadute. Durante l’episodio, le hanno anche sottratto il denaro destinato a un caffè. L’autrice dell’atto si è avvicinata con fare amichevole, poi ha approfittato della confusione per rubare. La vittima si è accorta del furto solo dopo. La polizia indaga sull’accaduto.
Sommario: A Vimercate, una donna di 70 anni è stata vittima di una truffa delle monetine. Mentre raccoglieva delle monete cadute a terra, le è stata rubata la borsa. I truffatori hanno svuotato la carta di credito, spendendo oltre 1.000 euro, compreso un caffè. Il parcheggio delle Torri Bianchi a Vimercate è diventato teatro di una truffa che ha lasciato una donna di 70 anni in uno stato di profondo sconforto. La scena è semplice, quasi banale: una donna che, dopo aver fatto delle commissioni, torna alla sua auto. Mentre si abbassa per raccogliere alcune monetine cadute a terra, la sua borsa viene rubata. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Perugia, recuperati 7.000 euro sottratti con truffa informatica
"Qui la banca, versi 4.000 euro". Giovane denunciato per truffa
