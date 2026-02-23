Truffa delle monetine | 1.000 euro svuotati compreso un caffè beffardo

Una donna di 70 anni a Vimercate ha subito una truffa delle monetine, che le ha portato via 1.000 euro e il portafoglio mentre raccoglieva monete cadute. Durante l’episodio, le hanno anche sottratto il denaro destinato a un caffè. L’autrice dell’atto si è avvicinata con fare amichevole, poi ha approfittato della confusione per rubare. La vittima si è accorta del furto solo dopo. La polizia indaga sull’accaduto.