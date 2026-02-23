Truffa all’Ue rinviato a giudizio l’ex senatore Pd Nino Papania | Fondi per corsi di formazione utilizzati indebitamente

Nino Papania, ex senatore del Pd, è stato rinviato a giudizio per aver sottratto fondi destinati a corsi di formazione dell’Unione Europea. La decisione deriva da un'indagine che ha accertato un uso improprio di circa 200 mila euro pubblici. L’accusa sostiene che i finanziamenti siano stati deviati in modo fraudolento. La vicenda riguarda anche altri nove coinvolti, tutti accusati di aver messo in atto un sistema truffaldino. Il processo si aprirà nelle prossime settimane.

Il gup di Trapani ha rinviato a giudizio con l’accusa di truffa ai danni dell’ Unione europea dieci persone, tra cui l’ex senatore ed ex deputato regionale siciliano del Pd Nino Papania. Il processo si aprirà davanti al tribunale di Trapani il prossimo 24 marzo. Nello stesso procedimento è stata chiesta la messa alla prova per Daniela Liotta, mentre Ignazio Chianetta, collaboratore dell’ente di formazione Cesifop, ha patteggiato una pena di otto mesi. Al centro dell’indagine – condotta dai pm della sezione siciliana della Procura europea Geri Ferrara e Amelia Luise – ci sono i centri di formazione Cesifop (Centro siciliano per la formazione professionale) e Ires (Istituto di studi e ricerche economiche e sociali). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

