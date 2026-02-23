Trovato morto Luciano Capasso | svanita ogni speranza

Luciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è stato trovato morto ieri alle 12, dopo essere stato disperso sulle montagne di Saint Moritz. La causa del decesso sembra essere un incidente durante un’escursione in quota. I soccorritori hanno recuperato il suo corpo vicino a un percorso escursionistico noto per le sue difficoltà. La famiglia aspetta ora chiarimenti sulla dinamica dell’accaduto. La notizia ha suscitato grande commozione nella comunità locale.

Si sono spente alle 12 di ieri le speranze di ritrovare vivo Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano disperso sulle montagne di Saint Moritz, ai piedi del Piz Palü, nel territorio di Pontresina, durante un’escursione nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio. Due elicotteri sono partiti in volo alle 10, quando un timido sole si affacciava sui monti del Bernina dopo la tormenta di neve che ha inghiottito la zona rendendola per giorni inaccessibile. Sono bastate circa due ore di ricerche, nel punto indicato dalle coordinate del GPS che Luciano aveva ancora addosso, e le sonde da valanga dei soccorritori del soccorso alpino svizzero hanno raggiunto il corpo del ragazzo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Luciano Capasso trovato morto: è stato travolto da una bufera di neve. La denuncia del fratello: Non è partito nessun soccorso. Ci dicevano preparate il funeraleI familiari Luciano Capasso - il 25enne campano trovato morto sulle montagne di Saint Moritz - denunciano gravi negligenze da parte delle autorità svizzere ... affaritaliani.it

La prematura scomparsa di Luciano Capasso in Svizzera ha sconvolto l'intera comunità di Qualiano. Ricordo con nitidezza quando nel 2022 fui invitato alla festa di 18 anni del fratello Emmanuel. Mi stringo al dolore della famiglia che in questo momento sta s - facebook.com facebook

