Trieste | 496 pile cinesi illegali rischio chimico e multe salate

Una scoperta della polizia locale a Trieste ha portato al sequestro di 496 pile di provenienza cinese, ritenute non conformi alle norme di sicurezza. La causa principale è stata la presenza di materiali potenzialmente tossici che rappresentano un rischio chimico per l’ambiente e le persone. Le pile erano state accumulate in un deposito tra via Ghega e campo San Giacomo senza le autorizzazioni necessarie. La vigilanza continua per evitare che simili situazioni si ripetano.

In un angolo di Trieste, tra via Ghega e campo San Giacomo, si nascondeva un pericolo insidioso: 496 pile di produzione cinese, sequestrate dalla polizia locale per non conformità alle normative. Non si tratta di un semplice problema burocratico, ma di un rischio concreto per la salute dei consumatori. Le batterie, infatti, potrebbero rilasciare sostanze chimiche corrosive come il litio, capace di provocare ustioni e danneggiare apparecchi elettronici. Inoltre, mancano le avvertenze in italiano, obbligatorie per legge. Gli esercenti dei due negozi coinvolti rischiano multe fino a 25.000 euro ciascuno, mentre le indagini proseguono per ricostruire la filiera di distribuzione di questi prodotti pericolosi.