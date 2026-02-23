Tridente Tre città in guerra Ascolta il nuovo podcast del Foglio

Il conflitto tra le tre città dell’Ucraina deriva dalla presenza di forze armate che combattono per il controllo territoriale. Le persone vivono sotto l’incubo di missili e droni, con il coprifuoco che limita le attività quotidiane. Le notti sono insonni, gli appartamenti restano freddi e le ore di luce sono poche. Nei bar, i residenti cercano di trovare un momento di normalità sorseggiando tè nero con il cappotto ancora addosso. La vita continua in condizioni difficili.

Abbiamo scelto di andare in tre città dell'Ucraina per raccontarvi la resistenza e la vita con i missili, il coprifuoco, i droni, le nottate insonni negli appartamenti senza riscaldamento e con le ore di luce contate nei bar in cui si sorseggia tè nero, a volte senza togliersi il cappotto. Odessa, Dnipro, Kyiv con i loro suoni, le parole di chi le abita, le loro paure, certezze ed emozioni. Tridente è un podcast del Foglio, a cura di Micol Flammini. Un viaggio in tre tappe attraverso l'Ucraina in guerra. Non troverete previsioni, racconti di mappe militari, né indagini storiche. Troverete invece i personaggi, le voci e molti rumori raccolti per strada, nei mercati, sui treni, tra chi la guerra la combatte e non sempre in mimetica.